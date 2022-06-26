Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.

AFAD, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.

Meteoroloji 6 kenti kırmızı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

Kırmızı kodlu uyarı ne anlama geliyor?

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor.

Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

Tüm ekipler teyakkuza geçti

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi’nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Emniyet'ten 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik'ten 1 helikopter Bartın ve Amasra'ya görevlendirildi.

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.

Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirildi.

Batı Karadeniz'e yağışlar şiddetleniyor

Yağışlı havanın kuzey ve iç kesimlerde süreceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz için de önemli uyarıda bulundu:

"Batı Karadeniz'deki yağışların etkisini artırarak daha da kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kırmızı renkli bir uyarımız yayınlandı. Özellikle Düzce'nin doğusundan Sinop'un batısına kadar olan kıyı bölgelerde yağışın aşırı olmasını bekliyoruz."

Ankara ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara ve İstanbul'da da yağışlar cuma gününe kadar devam edecek.

Şahbaz, Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların yarın kuvvetli olacağını diğer günlerde ise normal seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da da yağışın yarın kuvvetli olacağını belirten Şahbaz, İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün yağış beklentisi olmadığını vurguladı.

Yağışların etkisiyle Ege ve Akdeniz kıyıları hariç, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek