Başkent, sonbahar ve kış aylarındaki yağışın yanı sıra son aylarda da yağmurlu bir dönem geçirdi. Bu durum barajlara da yansıdı.

Ankara’da iki hafta boyunca devam eden sağanak ve dolu barajları doldurdu.

26 Mart’ta 17,25 seviyesinde olan barajların doluluk oranı 28,88’e yükseldi.

Son yağışlar, barajlardaki doluluğu artırdı

Ankara barajlarındaki su miktarı 648 milyon metreküp seviyelerinde. Bu oran başkente 1 yıl yetecek miktarda.

Barajlarda yeterli miktarda su bulunsa da sonrasında sıkıntı yaşanmaması için israftan kaçınılması şart.

Yetkililer, tasarruf için, el yıkarken su sarfiyatına dikkat edilmesini de öneriyor.