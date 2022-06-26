Yörenin Amazon ormanları olarak tanımlanan Marmaris Bördübet, 21 Haziran'da alevlere teslim oldu. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İlk müdahale 8 dakika içinde yapıldı. Ancak rüzgar canla başla çalışan ekiplerin işini zorlaştırdı. Yangını söndürmek için havadan seferberlik başlatıldı.

Çalışmalara 2 İHA ile 15 uçak ve 46 helikopter katıldı. Hava araçları 4 bin 48 sorti yaptı, 12 bin 416 ton su attı.

4 bin 587 kişi, canı pahasına gece gündüz çalıştı.

Endişeli bekleyişi 2 bakanın açıklaması sonlandırdı

87 saat sonra gelen haber yöre halkına derin bir nefes aldırdı.

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Soğutma çalışmalarının gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtmek isterim. En büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır" dedi.

Bölgedeki yangının çok riskli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ormandaki arkadaşlarımız bu yangına ilk dakikalarda dünya standardının üzerinde, hem helikopter, hem hava, hem karadan müdahale etti" diye konuştu.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın kontrol altına alındı ancak bölgedeki çalışmalara bir an olsun ara verilmedi.

Yangının tamamen söndürülebilmesi için soğutma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Özellikle ormanın iç kesimlerinde pek çok ekip soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

4 bin 500 hektar alan kül oldu

4 gün süren yangında 4 bin 500 hektar ormanlık alan kül oldu.

Yeşille mavinin buluştuğu Marmaris Bördübet'ten geriye, yürek burkan bir manzara kaldı.

Yok olan orman en çok alev savaşçılarını üzdü. Her şeye rağmen umutlarını kaybetmeyen orman işçileri son sözleriyle bizlere de umut aşılıyor:

“Birileri yaksa da biz yeşil vatan yapmaya devam edeceğiz.”

Kamera: Altan Ayhan