Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
[Fotoğraf: AA (Arşiv/Temsili)]
Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli yarın idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.
Etiketler: Bartın Sel Meteoroloji
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