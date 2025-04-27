YADES programı ile 153 bin yaşlıya destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlılara yönelik yaş dostu hizmet modellerini çeşitlendirip yaygınlaştırdıklarını belirterek, hayata geçirdikleri aile odaklı bakımı destekleyen "Bütünleşik Bakım Modeli" ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modellerini uyguladıklarını aktardı.

Evde Bakım Desteğinin önemine dikkati çeken Göktaş, "Kuşakların birlikte yaşadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yaşlı bireylerin aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere öncelik verdiğimiz Evde Bakım Yardımından 123 bin 463 yaşlı birey faydalanıyor. Psikososyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetlerini sunduğumuz 41 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile yaşlılarımıza hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2016'da Türkiye'de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla Yaşlı Destek Programı'nın başlatıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"YADES kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda evde bakıma destek, psikososyal destek, kültürel faaliyet, manevi destek ve çeşitli gönüllülük faaliyeti hizmetleri sunuyoruz.

Yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırladıkları projeleri destekleyen YADES programı ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladık. 28 ilimizde 91 farklı proje ile 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlımıza ulaştık. YADES'i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında yeni projelere destek vermeyi sürdüreceğiz."