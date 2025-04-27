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Türkiye
AA 27.04.2025 09:43

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın

İstanbul Sultangazi'de 6 katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın

Malkoçoğlu Mahallesi 311. Sokak'ta, bir iş yerinin 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunanlar yangın merdivenini kullanarak binanın dışına çıktı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden inmesine yardımcı oldu.

İmalathanenin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

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