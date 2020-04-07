İstanbul'dan memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine geldikten sonra rahatsızlanan Cihan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Samsun'un Atakum ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma alınan Yılmaz, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Cihan Yılmaz, "Doktorlar çok riskli bir vaka olarak görüyordu. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum'da 19 hasta taburcu edildi

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 19 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 42. hasta taburcu edildi.

Zile ilçesinde bir süre önce rahatsızlanan ve koronavirüs teşhisi konulan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan'ın Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Kilis'te 68 yaşındaki hasta taburcu edildi

Koronavirüs teşhisi konulan 68 yaşındaki Mehmet Kopan, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi olumlu sonuçlanan Kopan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Kopan'ın, kentteki koronavirüs teşhisi konulan ilk hasta olduğu bildirildi.

Iğdır'da 18 kişinin tedavisi tamamlandı

Iğdır Devlet Hastanesinde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilenlerden Hasan Şenol, tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizi var etsin, milletimizi ve devletimizi korusun. Devlet var ki faydalandık. Sağlıkçılar bizimle çok ilgilendi. Kendilerinden çok bizimle ilgilendiler, işin gerçeği bu. Her şey için teşekkür ederim." diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin hastane çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.

Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ilk üç kişi arasında bulunan Faik Ahmet ve Sultan Öztürk çifti, taburcu edilmelerinin ardından evlerinde karantina uygulamasını sürdürüyor.

Faik Öztürk, ablasının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 52 yaşındaki eşi Sultan Öztürk ve kendisine de aynı hastanede test uygulandığını, sonucunun da pozitif çıkmasıyla tedavi altına alındıklarını dile getirdi

Tedavi olan çiftten immün plazma alındı

Doktorunun, kendisine tahlilleri pozitif çıktığında ilk olarak "Siz sağlıklısınız, ayakta geçiriyorsunuz, sakın moralinizi bozmayın, biz bu hastalığı birlikte tepeleyeceğiz." diyerek moral verdiğine dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu cümle gerçekten bize moral oldu, hastalığı yeneceğimize inandık. Herkese bu süreçte bize gösterdikleri ilgiden, verdikleri moralden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecinin ardından ne zaman ki doktorlar 'Sizin vücudunuz mikroba karşı antikor üretti.' dedi, işte o zaman tam olarak iyileştiğimize inandım. Hatta ikimizden de hastaların tedavisinde kullanılacak immün plazma için kan aldılar. Onlara, bizim kanımızdan fayda olacaksa gelip evde de alabilirsiniz dedim."

Denizli'de tedavisi tamamlanan hasta alkışlar eşliğinde evine uğurlandı

Koronavirüs teşhisi konulan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi başarıyla sonuçlanan Ekiz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Ekiz, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Sivas'ta koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 60 yaşındaki Ali Varol, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Varol, "Büyük ağabeyim KOAH hastasıydı, ona yardımcı olurken ailemde yaklaşık 10 kişi bu hastalığa yakalandı." dedi.

Varol, kendisi ve iki yeğeninin tedavi sürecinin tamamlandığını belirterek, "Numune Hastanesinde tedavi olduk. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden, sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem, kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler, hastanede bulunmak çok zor bir süreç. Evde her türlü vakit geçirilebilir, evinizde kalın diyorum." ifadelerini kullandı

Artvin'de 82 yaşındaki hasta Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Artvin Devlet Hastanesinde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşarak taburcu edilmeye devam ettiği belirtildi.

Hastanede, 26 Mart'tan itibaren Kovid-19 tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki Y.K'nin sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu edildiği vurgulanan açıklamada, "Y.K. hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen ve fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Biz senin için buradayız, sen bizim için evinde kal Artvin." ifadesine yer verildi.

Elazığ'da Kovid-19'u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 9 kişinin tedavisi tamamlandı.

Hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taburcu edilen hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursa'da Kovid-19'u yenen 19 hasta taburcu edildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 19 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk koronavirüs vakasının kentte görülmesinden bu yana geçen süreçte sevindirici gelişmelerin de yaşandığı belirtildi.

Bakanlığın talimatları üzerine İl Hıfzıssıhha ve Pandemi Kurullarının kararları doğrultusunda, tüm kurumların ilde virüsün yayılması engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımız da hastanelerimizde vatandaşlarımızın iyileşebilmesi için yoğun çaba sarf etmektedirler. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmasıyla hastalığa yakalanıp tedavisi tamamlanarak, tam şifa ile taburcu edilen hasta sayımız 19'a yükselmiştir. Hastalar taburcu edildikten sonra da kontrol amaçlı 14 gün evde izolasyona alınmaktadırlar."

Salgının yayılmasının engellenmesinde sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun önemine işaret edilen açıklamada, "Bursalı hemşehrilerimizden ricamız yapılan uyarıları dikkate almaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarıdır." çağrısı yapıldı.