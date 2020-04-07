Haber Giriş: Kaynak: AA
82 yaşındaki Artvinli koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: AA Video]
Artvin'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Artvin Devlet Hastanesinde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşarak taburcu edilmeye devam ettiği belirtildi.
Hastanede, 26 Mart'tan itibaren Kovid-19 tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki Y.K'nin sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Y.K. hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen ve fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Biz senin için buradayız, sen bizim için evinde kal Artvin." denildi.
Etiketler: artvin koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 17:44
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