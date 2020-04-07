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Kocaeli'nde kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak üretilen 5 bin maskeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 bin maske ele geçirildi.
İmalathanedeki bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: koronavirüs kaçak üretilen maske ele geçirildiSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 18:07
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