İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.

Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 bin maske ele geçirildi.

İmalathanedeki bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.