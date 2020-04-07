Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, rutin olarak ekiplerin yol kontrolü gerçekleştirdiklerini, bu kontrollerde sürücüleri Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı uyardıklarını söyledi.

Vatandaşların bazı art niyetli kişilerce Sağlık Bakanlığı'nın virüs risk tarama hattından arandıkları belirtilerek kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştıkları konusunda duyumlar aldıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hiç bir vatandaşımız kişisel bilgilerini telefonda paylaşmasın. Bizler sosyal mesafeyi koruyarak, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayarak bu salgının önüne geçebiliriz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımız da bizlere ulaşsınlar, Kaymakamlığımız başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekiplerimizce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.

Yol kontrollerinde koronavirüsle ilgili vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtan ekipler, ayrıca Berat Kandili dolaysıyla Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan tarafından gönderilen kandil simitlerini vatandaşlara dağıttı.