Doğukan Ö'nün kullandığı İliç 112 Acil Servisine ait ambulans, hasta naklinden döndükten sonra Erzincan-İliç kara yolu Acemoğlu mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Yusuf P. ve Keziban K, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.