Bugün öğlen saatlerinde, Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde, polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istenilen araç polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla oradan uzaklaştı.

Motorize polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan araç bir süre ilerledikten sonra 2 araca çarparak durabildi.

Ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi

Ekipler tarafından yakalanan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs gözaltına alınırken, sürücünün 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Olayda yaralanma olmazken, kovalamaca esnasında aracın çarptığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.