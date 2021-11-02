Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da servis midibüsü devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da servis midibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Osman Samsa idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile midibüste bulunan 7 işçi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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