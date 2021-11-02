Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde İran'dan kaçak yollarla yurda getirilen 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.
Önder Sert Piyade Karakolu'nda görev yapan hudut birliklerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde sınırda at tespit edildi.
Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Askerler tarafından bulunan atın yükünde yapılan aramada, 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu'ndaki narkotik ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: İran Narkotik Uyuşturucu
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