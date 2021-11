Can, Türk Kızılay Samsun Şubesince Cumhuriyet Meydanı'nda, Türk Kızılayın kuruluşunun 153'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, devletin ve milletin verdiği ödevleri 153 yıldır yerine getirmeye uğraştıklarını dile getirdi.

Artık ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ekip ve şubelerinin yetmediği kanaatinin oluştuğunu, bundan dolayı gönüllülük hareketi başlattıklarını belirten Can, "Hedefimiz, ihtiyaç duyulduğunda en kısa zamanda aktif 2 milyon gönüllüyü mahalle, sokak ve köylerde görmek. Bir yerde afet olduğunda genel merkez veya illerden olaya müdahale etmektense yerinden müdahaleyi yayınlaştırmak istiyoruz. Bunun için gönüllülerimizin sayısını artırmayı hedefledik. Gördük ki Türk insanı, kadını ve erkeğiyle hayatının bir bölümünde gönüllülük faaliyetinde bulunmayı arzu eden insanlarız. Böyle bir millete hizmet etmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

Samsun'da bölge aşevi kurmayı hedeflediklerini aktaran Can, Türk Kızılay olarak her an afet ve depremlere hazır olduğunu vurguladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Samsun halkını Kızılay gönüllüsü olmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayın kuruluşunun 153. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara içinde maske ve dezenfektan bulunan COVID-19 koruyucu kiti hediye edildi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Akbulut ile Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.