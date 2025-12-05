Emine Erdoğan: Açlığı ve susuzluğu savaş taktiği yapacak kadar ileri gidebildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle birlikte katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, eğitim meselesinin ilmin en eski merkezlerinden olan ve hala dünyanın nabzının attığı kadim şehir İstanbul'da ele alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Zirvenin bu yıl dünyayı "eğitimle iyileştirmeyi" teklif edeceğini belirten Erdoğan, "Zirve, eğitimin insanlığın ruhunu besleyen, yaralarını saran, karanlıkları aydınlatan gücünü anlatacak. En güzel dünyanın kalemle kurulduğunu, adalet terazisinin hassas ayarının ancak böyle bir dünyaya talip olanlarla yapılabileceğini hatırlatacak" diye konuştu.

Erdoğan, zirvenin yapıldığı salonun bugün heybesi bilgi ve kalbi insan sevgisiyle dopdolu kıymetli eğitimcileri ağırladığını dile getirerek, "Her biriniz, Akif'in 'Bizi kurtaracak yegane çare, maariftir.' inancıyla buradasınız" ifadesini kullandı.

Yurt içinden ve dışından programa katılanlarına "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tırtılın kozasından rengarenk kanatları olan muhteşem bir kelebeğe dönüşerek çıkması, yeryüzünün en büyüleyici harikalarından biridir. Eğitim de insanın içindeki potansiyeli sabırla işleyip, onu kanatlandıran bir kozadır. Bazen o kozadan fikirleri ve eylemleriyle dünyanın toprağına iyilik ve güzellik serpen insanlar çıkar, bazense hakikatine yabancılaşmış, makineleşmiş insanlar. Çünkü modern dünya insan yetiştirirken döküm kalıp kozalar kullanıyor. Bilginin içinden erdem, vicdan ve ahlak filtrelerini çıkarıp malumata indirgiyor. Zihnin sorgulayan, tahkik eden, eleştiren, hakikati arayan donanımını elinden alıyor. Skorları alkışlayan, kapitalist bir iştahı kabartan, kişisel konforu toplumsal huzur ve refaha yeğ tutan bir başarı kültürünü dayatıyor. Empati, alçak gönüllülük ve merhamet gibi insanı insan yapan erdemler, bu sözde başarılar uğruna hırsın karanlık kuyusuna atılıyor."

Emine Erdoğan, dünya genelinde devam eden 120'den fazla silahlı çatışma olduğunu, nefret suçlarının günbegün arttığını, sadece İngiltere'de 2024 yılında İslamofobik suçların 2022'ye kıyasla yüzde 165 artıp rekor kırdığını aktardı.

"İnsanlığın bilimsel ilerleyişinde yepyeni bir çığır açan yapay zeka bir savaş suçlusuna dönüştü"

Teknolojilerin insan onuruna hizmet etmek yerine adaleti temelinden sarsan fay hatlarını harekete geçirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "İnsanlığın bilimsel ilerleyişinde yepyeni bir çığır açan yapay zeka bir savaş suçlusuna dönüştü. En üst teknolojiye sahip silahlar, Gazze'de bebeklere doğrultulabildi. İnsaf etmek nedir hiç bilmeyenler, açlığı ve susuzluğu savaş taktiği yapacak kadar ileri gidebildiler. İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini bir kez daha gördü. Gözlerimizin önünde yaşanan bu maddi ve manevi yıkımın mimarlarının dünyanın en iyi üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olmaları bize bir şey anlatıyor: Eğitimin, bir kanadı kırık olduğunda dünyayı nefret, ırkçılık, ayrımcılık, sömürgecilik gibi kronik hastalıkların pençesine itebileceğini söylüyor" diye konuştu.

"İşte o nedenle biz kozamızı irfanla örüyoruz." diyen Erdoğan, irfana dönüşen eğitimin dünyayı iyileştirebilecek tek ilaç olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, okullar dört duvardan ibaret kaldığında, zihinler bilgi yığılan ambarlara döndüğünde ve insanda elindeki bilgiyi güzel bir kuyuma dönüştürecek maharet olmadığında, insandan geriye et ve kemikten başka bir şey kalmadığını söyledi.

Tüm bunların haddinden fazla uzun sürmüş bir güneş tutulması gibi dünyayı karanlığa sürüklediğini belirten Erdoğan, gelecek nesillere adil bir dünya bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu fakat böyle bir dünyanın insanlığın dertlerini yüreklerinin tam ortasında hisseden adil çocuklar yetiştirmeden mümkün olamayacağının altını çizdi.

​​​​​​​"Türkiye'nin bu maarif anlayışı, insanlığa yaptığı en büyük iyilik eylemi olarak tarihe geçiyor"

Erdoğan, testlerde yüksek puan alıp hayatın sınavlarından kalan değil, öğrendikleriyle hayatın kırık yerlerini onaran, oturdukları insanlık sofrasında derviş kaşıklarını karşısındaki kardeşine uzatan, Necip Fazıl Kısakürek'in deyişiyle "Kim var?" diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan "Ben varım!" diyen evlatlar yetiştirdiklerini dile getirerek, Türkiye'nin bu maarif anlayışının insanlığa yaptığı en büyük iyilik eylemi olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Bu yaklaşımı Türkiye'nin sınırlarının dışına da götürdüklerine işaret eden Erdoğan, "Ama bir farkla. Batı gibi kendini medeniyetin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve kültürün merkezi ilan etmek için değil. Yıllarca sömürdüğü ülkelerde eğitim faaliyetleri adı altında zihinleri de sömürmek ve kendine hizmet edecek insanlar yetiştirmek için hiç değil. Bu anlamda Türkiye Maarif Vakfımız, bulunduğu ülkelerin kültürlerine saygılı ve duyarlı bir eğitimi yıllardır başarıyla sürdürerek eğitim diplomasisinde örnek bir açılım yapmıştır." şeklinde konuştu.

Vakfın 56 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumunda tüm dünyada iyi insanlar yetiştirerek dünya barışına gerçek ve elle tutulur katkı sağladığını, Maarif okullarının sıralarında oturan her öğrencinin dünyaya Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaş'ın ve cümle Anadolu büyüğünün gözlerinden bakmayı öğrendiğini belirtti.

Erdoğan, "Maarif Vakfımız, Suriye'nin yeniden inşasında da aktif olarak yer alıyor. Suriye Hanımefendisi kıymetli kardeşim Latife Hanım da eğitime çok önem veren, bu konuda öncü bir lider olacağına inandığım biri. Kendisiyle olan bire bir görüşmelerimizde eğitim üzerinde en çok konuştuğumuz başlıklardan biri oldu. İnşallah, Maarif Vakfımızın örnek çalışmalarıyla Suriye'de eğitim altyapısının ayağa kaldırılmasını biz de destekleyeceğiz ve silahların bıraktığı acı izleri kalemin iyileştiren gücüyle hep birlikte sileceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in şahsında bakanlığın ve vakfın tüm mensuplarına çalışmaları için teşekkür eden Erdoğan, öğrencilerin zihin ve gönül bahçelerini sabırla eken, onlardaki tohumu güneşle buluşturan öğretmenlere şükranlarını sundu.

"Yüzde 33 okula gidene kadar adaletin terazisi hep eğri duracaktır"

Emine Erdoğan, "2024 Küresel Eğitim İzleme Raporu"na göre bugün hala 251 milyon çocuğun ve gencin okula gitmediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Düşük gelirli ülkelerde okul çağındaki çocuk ve gençlerin yüzde 33'ü okula gitmiyorken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yalnızca yüzde 3'tür. Oysa eğitim temel bir haktır ve o yüzde 33 okula gidene kadar adaletin terazisi hep eğri duracaktır. Ayrıca eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın, eşitliğin, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve dünyanın tüm kıtalarına hakim bir barış kültürünün inşa edilmesinin de ön koşuludur. Fakat bu ön koşulu yerine getiremeyen ve 'değer' denildiğinde matematik hesaplarından ötesini göremeyen eğitim sistemlerinin yerini artık insan yetiştirme sanatına bırakması gerekiyor."

Bugün birçok ülkede eğitimle ilgili uluslararası organizasyonlar düzenlendiğini, herkesin eğitimin dünyayı değiştirecek en büyük güç olduğunu bildiğini ancak eğitimi bu güçten mahrum eden sistemsel sorunları çözemediğini kaydeden Erdoğan, zirvenin bu noktada dünyaya çok önemli mesajlar vereceğine ve yeni bir yol haritası çizeceğine inandığını dile getirdi.

Nijer'de okul yangınından kurtulan öğrenciden Emine Erdoğan'a "tahta levha" hediyesi

Zirvenin açılışında Vakfın tanıtım filminin yanı sıra 2021 yılında Nijer'de bir okulda bilinmeyen nedenle çıkan, çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği yangından yaralı kurtulan Abdoul Rachid'in hikayesi de videoyla gösterildi.

Şimdilerde Vakfın Nijer-Türkiye Dostluk Okulu'nda eğitim gören Rachid, önceki okulunda defter olarak kullandığı ve yangın sırasında alevlerden kurtararak bir daha yanından hiç ayırmadığı "luh" adlı tahta levhayla sahneye çıktı.

Rachid, elindeki levhayı Emine Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan da Rachid'e sarılıp ona teşekkürlerini sundu.

TMV Başkanı Özdil'in ev sahipliği yaptığı zirveye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çok sayıda ülkeden bakan, büyükelçi ve bürokrat, rektörler, iş insanları, akademisyenler ve vakfın öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Maarif Çocukları Koro ve Dans Gösterisi'nin sergilendiği açılış programı, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.