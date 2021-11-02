Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda 40 yaşındaki İrfan Taşkın, boşanma aşamasında olduğu eşi Nursel Taşkın'ı takibe aldı.

Evden markete gitmek için çıkan Nursel Taşkın'ın önünü kesen İrfan Taşkın, bir süre konuştuğu kadını defalarca bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle kan kaybı yaşayan Nursel Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi

3 çocuk annesi kadının cenazesi Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazında Nursel Taşkın'ın yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

İrfan Taşkın, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.