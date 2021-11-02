Mersin'de sağanak ve rüzgar, Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde etkili oldu.

Rüzgar sebebiyle Yenişehir ilçesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildi. Diğer ilçelerde ise yol güzergahları üzerinde yer yer su birikintileri oluşurken, trafik akışı yavaşladı.

[Fotoğraf: İHA]

Silifke'de hortum hayatı olumsuz etkiledi

Silifke ilçesinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Hortum nedeniyle bazı evlerin ve restoranın çatısı zarar gördü. Fırtınada bir marketin meşrubat dolapları devirildi, pencereler kırıldı.

Hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu.