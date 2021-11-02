Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak sonrası oluşan fırtına ve hortum balıkçı teknelerini batırıp, ağaçları kökünden söktü.
Mersin'de sağanak ve rüzgar, Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde etkili oldu.
Rüzgar sebebiyle Yenişehir ilçesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildi. Diğer ilçelerde ise yol güzergahları üzerinde yer yer su birikintileri oluşurken, trafik akışı yavaşladı.
[Fotoğraf: İHA]
Silifke'de hortum hayatı olumsuz etkiledi
Silifke ilçesinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Hortum nedeniyle bazı evlerin ve restoranın çatısı zarar gördü. Fırtınada bir marketin meşrubat dolapları devirildi, pencereler kırıldı.
Hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu.
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