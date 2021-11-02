Merkez mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana gelen ilk olayda markete gelen iki şüpheli bıçak tehdidi ile kasada bulunan paraları aldı.

Bunun üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler, 28 Ekim tarihinde bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Çınar Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren şüpheliler, kasada bulunan paraları gasbetti.

Marketten çıkınca yakalandılar

İki farklı gasp olayının ardından polis ekipleri bölgede bulunan marketlerin önünde beklemeye başladı. 30 Ekim'de Merkez Mahallesi 714. sokakta bulunan bir markete gaspçıların eşkaline benzeyen iki kişinin girdiği belirlendi. Bu marketten de gasp yapan şüpheliler kapıdan çıkar çıkmaz polis ekipleriyle karşılaştı. Gözaltına alınan şüphelilerin gasbettiği paralara el konuldu.

Tutuklandılar

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.