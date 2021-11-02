Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye otomobil çarptı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi üzerinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı.
Kazada, baba Kerem Ö., anne Hümeyra Ö., çocukları Erdem Ö. ve Elif Ö. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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