Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da eczacılar için ücretsiz toplu taşıma kararı
Ankara'daki eczacılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinden yıl sonuna kadar ücretsiz faydalanacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca alınan 27 Ekim 2021 tarihli kararda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilmesi kararının belediyelere bırakıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızla birlikte eczacı, ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar da belediyemiz toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz faydalanabilecektir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Ankara
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