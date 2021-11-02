Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen COVID-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.

Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.