Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de yasal boy sınırı altındaki 8 ton 300 kilo balığa el konuldu
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen toplam 8 ton 300 kilogram hamsi ve istavrite el konuldu, 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede avlanan balıklara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Balık nakli yapılan araçları inceleyen ekipler, boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton hamsi ile 3 ton 300 kilo istavrite el koydu.
Balıkları avladığı belirlenen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Rize Balıkçılık
Son Haberler
- 16:03
- 15:51
- 15:58
- 15:35
- 15:34
Sıradaki Haber
RTÜK Başkanı Şahin 11. Darülaceze Buluşmaları'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz