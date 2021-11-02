Darülaceze, 1895 yılında ihtiyaç sahiplerine ışık olmak için kuruldu. 126 yıl içinde 30 bini çocuk, yaklaşık 72 bin kişiye şefkat yuvası oldu.

Halen 600'e yakın sakini olan Darülaceze, 11. geleneksel buluşma kapsamında kapılarını açtı.

"Darülaceze dünyaya örnek"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Bugün Türkiye'de değil dünyada bu alanda örneğiz. Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri örgütler burayı örnek gösteriyor" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin onur konuğu oldu



Darülaceze'nin bu seneki geleneksel buluşmasının konukları medya mensuplarıydı. Onur konuğu ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.

"Uluslararası alanda tanıtılmalı"

Şahin, Darülaceze'nin özellikle uluslararası kamuoyuna anlatılması gerektiğini belirterek basın mensuplarından bu konuda destek istedi.

"Böyle bir yapının uluslararası alanda da izlenirliğini ve bilinirliğini artıracak bir yapım olmasını ben sizlerden istirham ederim. Buranın tanıtımını, daha çok bilinmesi, daha çok insan tarafından böyle bir medeniyetin nelere kadir olduğunun gösterilmesi anlamında ben de bundan sonraki süreçte çok farklı bir anlayışa sahip olacağımı bildirmek istiyorum."