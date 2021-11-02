Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Ovacık kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de dağdan kopan kaya parçaları Ovacık kara yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
Tunceli'de bir süredir etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Yağışlar sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolu, Pilvenk mevkiinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekiplerin başlattığı çalışmayla kara yolu kayalardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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