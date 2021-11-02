Ova köyleri olarak adlandırılan Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Ağaçkese, Karataş, Ovaçalış, Kutluören, Bağlıca, Soğucak ve Bakırcılar köylerini Eflani’ye bağlayan 6,2 kilometrelik yolun asfalt yapılmasının ardından Ovaçalış Köyü Arnavut Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Köylüler alana mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

"Sizlere daha fazla yol yapma gayreti içerisindeyiz"

İstanbul Uluyayla Akkışla Derneği, Ova Köyleri Kooperatifi ve Ova köyleri muhtarları tarafından düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, , kaymakamlar ile belediye başkanları katıldı.

Vali Gürel, ’’5 ilçe ve Karabük merkez ile beraber 6 yerleşim yerimiz var. 277 köyümüz, 870 yerleşim birimimiz ve 3 bin kilometre yol ağımız var. Şu ana kadar yaklaşık 400 kilometresini sıcak asfalt kapladık, toplamda bin 200 kilometre asfalt yolumuz var.

Sizlere daha fazla yol yapma gayreti içerisindeyiz, şükürler olsun şu ana kadar da yerine getirdik. Bundan sonra da İl Özel İdaresi ekiplerimizle yapmaya gayret göstereceğiz. ’’dedi.