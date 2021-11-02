Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaza yapan hamile kadının sancısı başladı, imdadına polis yetişti
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'de meydana trafik kazasında rahatsızlanan hamile kadın trafik polisleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Büşra Basetemur yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari araç Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda çarpıştı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
Hamile kadının sağlık durumu iyi
Ekiplerin yol güvenliğini sağladığı sırada 9 aylık hamile olan sürücü Basetemur'un sancıları başladı.
Ekipler, hamile kadını polis aracın bindirerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine götürdü.
Tedavi altına alınan Basetemur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Kadının trafik polisleri tarafından hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Etiketler: Bingöl Polis Trafik Kazası
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