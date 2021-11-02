Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.
"Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve yardım yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten jandarma ekipleri, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
7 şüphelinin gözaltına alınırken, 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3'ü kurusıkıdan çevirme 5 tabanca, bu silahlara ait 102 fişek, 7 akıllı cep telefonu ile 7 sim kartı ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
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