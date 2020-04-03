Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Macar Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. C.C'ye ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramada kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin 515 lira ceza kesildi.

Ev sahibi C.C. kumar için yer temin etmek suçundan gözaltına alındı.