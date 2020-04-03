Haber Giriş: Kaynak: AA
Villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 46 bin lira ceza uygulandı.
Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Macar Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. C.C'ye ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramada kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin 515 lira ceza kesildi.
Ev sahibi C.C. kumar için yer temin etmek suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Villa para cezası kumar oynayan kişiler GazipaşaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 20:48
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