Sözleşmeli öğretmen ataması Haziran 2020 için kontenjanlar ve taban puan açıklandı. Başvuru taban puanı 50 olarak belirlendi. Sözleşmeli öğretemen ataması başvuru tarihleri de belli oldu.

Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmene ataması başvuruları 1 Haziran’da başlayacak. Adaylar ön başvurularını ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 12 Haziran'a kadar yapabilecek.

6 Temmuz'da başlayacak olan sözlü sınav süreci 25 Temmuz'da sona erecek.

8 Eylül'de ise atama sonuçları açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2020

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 01-12/06/2020

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 22/06/2020

Sözlü Sınavların Yapılması 06-25/07/2020

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 28/07/2020

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 04-07/08/2020

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 10/08/2020

Atama Tercihlerinin Alınması 31/08/2020 04/09/2020

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/09/2020