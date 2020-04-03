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Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu depolandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirdi. F.T. ile C.B. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Etiketler: operasyon gözaltı eroin 10 kilogramSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 18:46
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