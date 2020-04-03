Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurt bahçesinde düzenlenen konserde, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Haluk Levent ve Cem Karaca gibi sanatçıların şarkıları seslendirildi.

Karantinada tutulan bazı öğrenciler, bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkış ve ıslıklarla şarkılara eşlik etti. Karantinadaki vatandaşlardan bazıları, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

Özel kıyafetli bazı çalışanlar da çalınan şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı.

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karantinada tutulanlara mektup gönderdiği, ayrıca kitap ve karanfil hediye ettiği öğrenildi.