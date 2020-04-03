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Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler, Giresun'da karantinada
[Fotoğraf: İHA]
Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçilerden 211'i, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten THY uçağıyla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçiden 211'i otobüslerle Giresun'a götürüldü.
Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen işçiler, 14 gün gözlem altında tutulacak.
Kuveyt'ten dün yine 301 işçi uçakla getirilmiş ve Giresun'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözetim altına alınmıştı.
Etiketler: yurda yerleştirildi koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 18:39
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