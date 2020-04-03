36 yaşındaki Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, jandarma personeli de 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.

Bugünkü çalışmalarda aralıklarla etkili olan yağmura rağmen ekipler Munzur Çayı'nın Miskisağ ile Dikilitaş mevkisi arasındaki bölümünde, bir diğer ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.