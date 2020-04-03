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Munzur'da kaybolan uzman çavuş aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
36 yaşındaki Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, jandarma personeli de 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.
Bugünkü çalışmalarda aralıklarla etkili olan yağmura rağmen ekipler Munzur Çayı'nın Miskisağ ile Dikilitaş mevkisi arasındaki bölümünde, bir diğer ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.
Etiketler: kaybolan uzaman çavuş aranıyorSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 17:59
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