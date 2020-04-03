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'Ankara Kuşu' FETÖ'den tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan O.Y, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan O.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen O.Y. tutuklandı.
Bir dönem yerel gazetede görev yaptığı belirtilen O.Y, 1 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
Etiketler: fetö fetö soruşturması ankara kuşuSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 16:35
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