Kış çetin, yollar karlı...

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, zor şartlara rağmen aşılama için sahada. Tek hedefleri, hayvan sağlığını ve çiftçi emeğini korumak.

Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Yiğit, hayvanların meraya çıkmadan önce bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştıklarını ve hastalıklara yakalanmaması için aşılamaların tamamlanması gerektiğini söyledi.

Erzurum'da görev yapan ekip, arazi aracıyla yola çıkıyor. Ancak aşı yapılacak yerlere ulaşmak hiç de kolay değil.

Veterinerler araçların gitmediği yerde kar motoru ve yürüyerek ulaşıyor

Yiğit, kapalı yollarla karşılaşıldığında jandarmadan, belediyelerden yardım alındığını gerekirse de at sırtında ya da yürüyerek işlerin tamamlanmaya çalışıldığını aktardı.

Motorlardan inen ekip, diz boyu karda yürüyerek ulaşıyor mezraya.

Kara gömülen ahırlarda aşılama işlemi özenle yapılıyor.

Kayıt altına almak için hayvanlara küpe de takılıyor

Hayvan sağlığı için aşılamanın yanı sıra küpeleme de yapılıyor. Bu sayede buzağılar kayıt altına alınırken, çiftçilerin de devlet desteklerinden faydalanması sağlanıyor.

Ekiplerin aşılama ve küpeleme mesaisi, bahar boyunca devam edecek.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Ertaç Koçak