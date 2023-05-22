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Türkiye
DHA 22.05.2023 15:51

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" sözlerini kullandı.


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