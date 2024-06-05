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Türkiye
AA 05.06.2024 16:01

Vatandaş sahipsiz hayvanları iki yıl öncesine göre daha tehlikeli buluyor

Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, vatandaşların sahipsiz hayvanları tehlikeli bulma oranı 2022 yılına göre 6,6 puanlık artışla yüzde 47,9'a yükseldi.

Vatandaş sahipsiz hayvanları iki yıl öncesine göre daha tehlikeli buluyor

Areda Survey'in Türkiye genelinde 2 bin 275 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Sokak Hayvanları Araştırması"nda ortaya çıkan veriler 2022'dekilerle kıyaslandı.

Araştırmaya göre, "sahipsiz hayvanları tehlikeli bulmayanların oranı 2022'de yüzde 53,7 iken bunun 2024'te yüzde 48,4’e kadar gerilediği, konuyla ilgili fikri net olmayanların oranının ise yüzde 4,9'dan 3,7'ye düştüğü" kaydedildi.

Sahipsiz hayvanları tehlikeli bulanların oranı ise 20222de yüzde 41,3 iken iki yıl içinde 6,6 puanlık artışla yüzde 47,9'a yükseldi.

Köpek sahiplenmeyi düşünmeyenlerin oranı yüzde 51,6

Araştırmada, katılımcıların yüzde 42,4'ünün "saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılmasını", yüzde 25,7'sinin ise "bunların uyutulması gerektiği görüşünü" savunduğu aktarıldı.

Katılanların 74,8'inin "sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması gerektiğini" belirttiği araştırmada, barınaktan köpek sahiplenmeyi düşünenlerin yüzde 32,3, düşünmeyenlerin yüzde 51,6, kararsızların ise yüzde 16,1 olduğu kaydedildi.

"İtlaf edilip uyutulmalı" görüşü artışta

"İnsana saldıran köpeklere ne yapılmalı?" sorusuna araştırmada, katılımcıların yüzde 42,4'ünün "barınaklara bırakılmalı" cevabını verdiği, yüzde 25,7'sinin ise "itlaf edilip uyutulmalı" görüşünü bildirdiği anlatıldı.

Araştırmada, vatandaşların bu soruya 2022'de yüzde 40,5'inin "barınaklara bırakılması", yüzde 35,6'sının "rehabilite edilmesi", yüzde 16,4'ünün "itlaf edilmesi ve uyutulması", yüzde 7,5'inin "kısırlaştırılması" yönünde cevap verdiği vurgulandı.

"Sizce sahipsiz hayvanlar toplanıp barınaklara götürülmeli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,6'sının olumlu yanıt verdiği, "doğal hallerine bırakılmalı" diyenlerin oranının ise 2022'de yüzde 51 iken, güncel araştırmada yüzde 46,1'e kadar düştüğü belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 74,8'inin hayvanların kısırlaştırılması gerektiğini belirttiği görüldü. Bu oranın 2022'deki karşılığı da yüzde 67,2 olarak belirtildi. Öte yandan, kısırlaştırmaya karşı çıkanların oranı 2022'de yüzde 29,3 iken 2024'te azalarak yüzde 16,9'a kadar düştü. Konuyla ilgili net bir fikri olmadığını ifade edenler 2022'de yüzde 3,5 iken 2024'te yüzde 8,3'e kadar yükseldi.

Araştırma, 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapıldı.

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