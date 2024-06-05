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Türkiye
AA-DHA 05.06.2024 15:21

Adana yanıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana’da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalan çocuklar boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Adana yanıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.

Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarına girdi. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalında suyun hızlı akıntısına rağmen yüzen bazı çocuklar çevredekilerin uyarılarını da dikkate almadı.

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