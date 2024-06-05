Çanakkale'de iki ayrı bölgede orman yangını

Merkeze bağlı Çıplak ile Gökçalı köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çanakkale-İzmir kara yolunu geçerek Gökçalı yakınındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Karadan 44 araç ve 24 arazöz, havadan 6 uçak ve 2 helikopterle çalışma yürüten yaklaşık 200 personelden oluşan ekipler, alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 11 hektar ziraat arazisi ile 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangının ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Aktaş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde vatandaşlara ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde yangınlara karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İkinci orman yangını

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 78 personel, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 hektar tarım arazisi ile 2 hektar örtü alanında zarar oluştuğu belirlendi.