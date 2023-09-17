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Türkiye
AA 17.09.2023 16:49

Vapur'daki yolcunun saçını yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı ilaçları almadığından dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Vapur'daki yolcunun saçını yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.

Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Vapurdaki yolcunun saçını yaktı: O anlar kamerada
Vapurdaki yolcunun saçını yaktı: O anlar kamerada

​​​​​​​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.

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