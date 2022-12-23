Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da zehir taciri 31 kişi gözaltına alındı
[AA (Arşiv)]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 31 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 16-22 Aralık tarihlerinde, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u hakkında "uyuşturucu ticareti", 21’si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Van Uyuşturucu
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