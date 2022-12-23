Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 03:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de işçilerin kaldığı barakada yangın
[Fotograf: İHA]
Rize'de çay işçilerinin kullandığı barakada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan çay işçilerinin kullandığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Elektrik aksamına sıçrayan yangından ötürü barakada küçük çapta patlamalar yaşandı. Barakadan ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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