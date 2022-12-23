Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, kırsal Sofuca ve Büyükçay mahallelerinde yaşayan iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
7 otomobil ve 1 iş makinesi zarar gördü
Olayda 7 otomobil ve 1 iş makinesinde de zarar oluştu.
Jandarma mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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