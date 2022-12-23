Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi. Tevrat, müze müdürlüğüne teslim edilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.
Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.
700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Etiketler: Giresun
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