Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ters yöne giren otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde ters yöne giren otomobil, kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
21 yaşındaki Emre Akın, yönetimindeki otomobille, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nden ilçe merkezinde gitmek isterken Ankara-Samsun kara yoluna ters yönden girdi.
Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen otomobil İnönü Mahallesi mevkiinde 46 yaşındaki Hilmi Aksoy idaresindeki elma yüklü kamyonet ile çarpıştı.
Araçta sıkışan Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Aksoy, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Havza Belediyesi ve Karayolları ekipleri kaza sonrası yola saçılan elmaları toplamak için çalışma yaptı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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