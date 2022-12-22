Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzeninin kazara silahla vurduğu çocuk ağır yaralandı
İstanbul Avcılar'da kuzeni tarafından kazara silahla vurulan çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Firuzköy Mahallesi Çavuş Caddesi'ndeki bir evde silahla fotoğraf çekildiği belirtilen 16 yaşındaki M.B.Ş'nin elindeki tabanca kazayla ateş aldı. Kurşun, M.B.Ş'nin 15 yaşındaki kuzeni B.Ş'ye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan B.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
M.B.Ş'nin polis merkezine götürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Etiketler: İstanbul
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