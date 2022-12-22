Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM'de durdurulan tırda çok sayıda göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.
Sürücü gözaltına alınırken düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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