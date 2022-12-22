Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır‘da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a gider Baran Ö. yönetimindeki ponza yüklü 04 D 5780 plakalı kamyon, Suveren köyü mevkiinde karşı yönden gelen 04 D 0885 plakalı kamyonete çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası alev alan kamyonu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Baran Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonette bulunan Ahmet G. ve Nedim G. ise yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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