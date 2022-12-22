Dün gece saatlerinde D-100 kara yolunda Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Ambulanstaki sağlık çalışanı, sürücünün aracıyla yol vermemesini cep telefonuyla kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç plakası üzerinden kimliği belirlenen sürücü T.Ş. yakalandı.

Sürücüye idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geri alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sürücünün yakalandığını ve hakkında ceza işlem uygulandığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı" ifadelerini kullandı.

"Arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sürücüye tepki verdi.

Paylaşımında, "Dün gece, İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?" ifadelerine yer verdi.